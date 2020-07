Redacción– Tiago Ferreira, de 31 años, es uno de los ciclistas más exitosos de Portugal con varios títulos mundiales, europeos y nacionales de maratones de MTB Cross Country a su nombre desde 2013.

Para su último desafío, viajó a São Pedro do Sul en Portugal y este 22 de julio comenzó un viaje heroico desde cerca del pueblo histórico de Gourim que lo vio ir desde las 10 a.m. de la mañana hasta las 10 a.m. del 23 de julio con temperaturas diurnas cercanas a 40 ° C y noche alrededor de 15 ° C.

Con pocas paradas y poco descanso en un curso de elevación positiva de 1.5 km y 214 m, Ferreira cubrió 17,753 m de diferencia positiva acumulada, escalando más del doble de la altura del Monte Everest en el proceso.

Las 11 curvas S de la ruta resultaron ser un desafío para el portugués, quien hizo los mayores avances en la brecha acumulada durante el día.

Por la noche, el ritmo disminuyó, pero su ambición no lo hizo y su hazaña inspiradora ahora

podría convertirse en un récord mundial de bicicleta de montaña mientras espera la certificación oficial.

El atleta de Viseu completó 83 escaladas y un total de 247.5 kilómetros en pistas de tierra, sufriendo solo un pinchazo durante el esfuerzo intenso y agotador del maratón.

Después de desafiar los escarpados paisajes de las montañas de São Macário, dijo: «¡Estoy muy feliz de haber logrado este objetivo! Pensé que la fase nocturna sería la más complicada, pero el amanecer terminó trayendo el mayor peso del cansancio, especialmente con dolor en las manos y los pies, pero nunca pensé en rendirme, estaba muy bien preparado y todo salió bien.

Esperaré tres o cuatro días hasta que pueda volver a la bicicleta, luego la preparación normal, ya que espero volver a las competiciones de la UCI en agosto».

Los mejores momentos de la carrera de Tiago Ferreira

2017, 2019 | Campeón de Europa MTB XCM

2018 | 1er lugar La Leyenda del Dorado

2017 | Campeón del Mundo Subcampeón MTB XCM

2016 | Campeón del mundo MTB XCM

2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | Campeon Nacional MTB XCM