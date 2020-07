Redacción – ¿Será Kim Kardashian la próxima primera dama? El rapero de 43 años, Kanye West, anunció que se postulará para ser presidente de Estados Unidos, según indicó en redes sociales.

En media celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de ese país, el esposo de la millonaria empresaria Kim Kardashian compartió que dará inicio a su carrera política.

«Ahora debemos cumplir la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postularé para presidente de Estados Unidos», escribió West en su cuenta de Twitter e Instagram.

Se desconoce, por ahora, si el productor musical ya presentó toda la documentación y requisitos para ser candidato oficial, pero podría convertirse en la competencia del actual presidente Donald Trump y del candidato Joe Biden.

Además, anunció su slogan de campaña, que será el hashtag #2020Vision (Visión 2020 en español).

Y la historia no termina ahí, pues el físico y empresario de Tesla y SpaceX, Elon Musk, escribió que respalda a West en su candidatura.

«¡Tenés todo mi apoyo!», le respondió al tweet.

You have my full support!

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020