Redacción. Un total de 27 proyectos que se encuentran en la corriente legislativa se definieron como prioritarios por el presidente de la República, Carlos Alvarado y algunas fracciones legislativas, sin embargo, en esta agenda dejó de lado a los diputados independientes del bloque Nueva República, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.

No fueron invitados a la cita, pese a que el mandatario atendió a congresistas de los partidos Acción Ciudadana, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana. Integración Nacional y Restauración Nacional.

En la reunión participaron también el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, la ministra de Planificación Pilar Garrido y el jerarca de Hacienda, Elián Villegas.

Esta decisión provocó molestia por parte de los diputados de Nueva República, Jonathan Prendas, dijo que es tiempo de trabajar juntos como un equipo, pero el Gobierno veta a los independientes y así no se hacen las cosas y así no se trabaja.

También, causó críticas por parte de Erick Rodríguez, diputado independiente, quien desde ayer dijo que esa exclusión se da porque ellos no están alineados y que no se puedan hacer las consultas de constitucionalidad sobre los proyectos que al PAC le interesan.

«El no haber sido tomados en cuenta lejos de ofenderme me alegra, porque este es el Gobierno que dice ser de unidad nacional y de inclusión y ahora divide al Parlamento, es un Gobierno sin norte y que no sabe para donde va», dijo.

Algunos de los proyectos prioritarios son:

-Ley para la gestión integrada del recurso hídrico

-Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del código de trabajo para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los drechos de las personas trabajadoras.

-Fortalecimiento al sistema inspectivo de trabajo

-Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria.

-Ley Marco de Empleo Público

-Reforma parcial a la ley 9617 para el fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas del programa avancemos.

-Modificación a la ley de creación de contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, prepago, pospago o cualquier otra modalidad.

-Ley de Fomento e incentivos para emprendimientos y las microempresas

-Ley General de Contratación Pública

-Reforma a la Ley del Consejo Nacional de Enseñanza superior privada universitaria (Conesup)

-Traslado del superávit de la Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz

-Proyecto pagar

-Ley de tratamiento especial de los recursos de Fodesaf

-21.917 Adición de un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública.