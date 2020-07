Gutiérrez dejó La Liga tras más de 10 años en el equipo

Redacción – Cartaginés está muy cerca de lograr un acuerdo para fichar a Kenner Gutiérrez, quien este pasado 30 de junio fuera dado de bajo en Alajuelense.

Los brumosos tienen bastante encaminadas las negociaciones con el exdefensor del León, que se tomará unos días para analizar la oferta hecha por Cartago.

AMPrensa.com pudo conocer que el jugador de 31 años cuenta con el visto bueno de Hernán Medford, quien habría solicitado a la directiva la llegada de un zaguero de calidad.

El defensor también es pretendido por San Carlos y Santos de Guápiles, pero Cartaginés lleva ventaja sobre estos otros conjuntos de la máxima categoría.

«Hay interés fuerte del Cartaginés no he firmado, es un opción muy fuerte pero todavía no he firmado. San Carlos también, tengo que sentarme a analizar y está el Santos de Guápiles también», señaló Gutiérrez a yashinquesada.com.

Los brumosos reportaron la salida de su zona defensiva de hombres como Erick Cabalceta y Jameson Scott, por lo que Gutiérrez llegaría a ocupar uno de esos espacios.

Kenner formó parte de La Liga desde los 12 años y desde ahí hizo todos los procesos de liga menor, hasta debutar en la máxima categoría el 24 de octubre el 2009.

Desde esa fecha gozó de regularidad y se ganó un espacio en el primer plantel del Equipo de su Gente. En total estuvo más de 10 años en el primer equipo.

Inclusive, fue capitán y uno de los líderes del plantel manudo. En su paso por la institución con 101 años de historia se dio el lujo de jugar más de 250 partidos.

El defensor de 31 años no fue el único jugador que abandonó la institución, ya que Christopher Meneses también se marchó del club por su pésimo rendimiento.