Redacción. Las declaraciones de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que aseguraban que la gente tiene que ganarse el derecho a trabajar, las catalogaron muy mal los diputados de varias bancadas, incluso algunos dijeron que son una vergüenza y que debe retractarse.

La diputada de Liberación Nacional, Paola Valladares, dijo que esas palabras fueron como un golpe al hígado, porque el derecho a trabajar es un principio constitucional.

“El artículo 56 dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad; no es un privilegio que se gana por portarse bien o mal, de conformidad al baile, o la orquesta, o el martillo que venga a poner el Gobierno.

“Desde este Plenario legislativo trabajamos iniciativas de ley para darle un alivio a los sectores, pero qué está haciendo el Gobierno, de verdad estamos trabajando mal; unos jalando la carreta por un lado y los bueyes van por otro”, destacó.

La liberacionista dijo que es una falta de respeto para el pueblo costarricense y para esta Asamblea Legislativa que viene haciendo esfuerzos de generar iniciativas.

Agregó que Garrido debería salir a retractarse, porque es una vergüenza para el pueblo costarricense que en este país de derecho, donde nuestra Constitución lo dice y lo garantiza, “usted diga que la gente tiene que ganarse la posibilidad de trabajar”.

Ivonne Acuña, diputada independiente, aseguró también que el Gobierno ha sido incapaz y que, a través de esta Asamblea Legislativa, se han generado diferentes iniciativas de lo que podemos echar mano para poder generar un impulso a los sectores que lo necesitan, como ya dije, el turismo y la construcción.

“Es importante también mencionar que le cinismo del Gobierno PAC no nos deja de asombrar, compañeros y compañeras. Escuchar a la ministra el día de ayer y se lo dije yo en su comparecencia en la Comisión de Hacendarios, en su tono burlesco y con su sonrisa, que ya nadie sabe cómo interpretarla, a mí no me da risa, a mí no me da risa los miles y miles de costarricenses que hoy sufren hambre y que no quieren, no quieren más asistencialismo”, destacó.

Roberto Thompson, diputado liberacionista, aseguró que hay gente que realmente la está pasando muy mal y no vemos respuestas más que manifestaciones que cuesta calificar como las de la ministra de Planificación el, en donde nos dice que hay que ganarse el derecho a trabajar. Habrasevisto.

“Entonces, realmente me parece que esto debe ser, nuevamente, una oportunidad para hacer un llamado al Gobierno de la República para que finalmente establezca cuál es la ruta que debe seguir este país en materia de reactivación”, destacó.