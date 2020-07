Conozca la nueva restricción vehícular que operará en el mes de agosto

Redacción- El Gobierno de la República anunció la medidas que aplicarán para todo el mes de agosto, debido a la pandemia nacional.

Por ello, la restricción vehícular tiene un nuevo cambio para los conductores que se ubican en cantones o distritos en alerta naranja o amarilla.

MEDIDAS PARA LA ALERTA NARANJA

En el caso de las cantones en alerta naranja en la fase de apertura que son del 1 al 9 de agosto y del 22 al 30 de agosto.

De lunes a viernes la restricción vehicular será de 5 am a 5pm, y no podrán circular por numero de placa. Es decir, el lunes no podrá circular las placas terminadas en 1y2, martes 3y4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0.

En el caso del sábado y domingo será el mismo horario de 5 am a 5pm, con diferencia que el sábado no podrán circular placas pares 0,2,4,6,8 y los domingos las placas 1,3,5,7 y9.

En el caso de la fase de cierre del 10 al 21 de agosto la restricción será en el mismo horario de 5:00am a 5:00pm pero solo podrán circular con el número de placa. En esta semana las placas 1 y 2 podrán circular solo el lunes, el martes solo las terminadas en 3 y4, miércoles 5 y6, jueves 7 y8 y viernes las finalizadas en 9 y 0.

Para el fin de semana será el mismo horario de 5 am a 5pm, con diferencia que el sábado no podrán circular placas pares 0,2,4,6,8 y los domingos las placas 1,3,5,7 y9.

Para la alerta amarilla

Para los cantones y distritos en alerta amarilla el horario de restricción será de 5:00am a 10:00 pm según el número de placa. Es decir, los lunes no podrán circular las placas terminadas en 1y2, martes 3y4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0.

Para los sábados Y domingos el horario será de 5:00am a 7:00pm según al placa. El sábado no podrán circular placas pares 0,2,4,6,8 y los domingos las placas 1,3,5,7 y9

Cantones en zona fronteriza

Se mantiene la restricción vehicular diferenciada, en razón de zona fronteriza, de lunes a domingo de 5:00 pm a 5:00 am.