Ella junto a su hermana pudieron darle un último adiós

Redacción- Se trata de la doctora enfermera Leandra Cruz quien labora en el hospital de San Carlos y vio morir a su padre de Covid-19 hace pocos días.

Cruz contó cómo fue el proceso de lucha de su padre y el de ella misma, quien fue la encargada de reconocer su cuerpo ante los estrictos protocolos cuando una persona fallece por esta enfermedad.

La doctora-enfermera obstetra de ese centro de salud, contó que fue su mismo padre quien le informó sobre su estado positivo con este virus.

«Al ser domingo me dijo, hija no puedo más, estoy tosiendo mucho con sangre», contó Cruz.

Ese domingo fue el último día en que esta enfermera lo vio, pues luego de ese episodio fue internado y la comunicación con él fue casi nula.

De vez en cuando se comunicaba con él, por temas de logística hospitalaria, para saber cómo estaba, hasta que sufrió un paro cardiorespiratorio.

Su padre de 71 años de edad y cardiópata, no creyó que podía ser víctima de esta enfermedad, cuenta Cruz.

Antes de enfermar, Cruz no lo visitaba por temor a contagiarlo, como trabajadora de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por lo que fue una gran sorpresa que diera positivo.

«Yo no había perdido a nadie nunca, no a un papá a una mamá, es la primera vez que pasa y no se lo deseo ni a mi peor enemigo», expresó.

Esta doctora hizo un llamado a las personas para que se cuiden y cuiden a sus seres queridos, pues el Covid-19 es una enfermedad muy severa, «que se los lleva muy rápido».