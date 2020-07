Redacción. Los legisladores: Franggi Nicolas y Roberto Thompson pedirán explicaciones al presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social por la compra de 700 mil mascarillas para su uso personal y que no eran de uso médico.

“Esta pifia, en medio de todo lo que está pasando no pase desapercibido, como la indicación de que no eran de uso médico! Alguien debe responsabilizarse”, aseguró Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional.

Por su parte, Franggi Nicolás, aseguró que no solo botaron el dinero, sino que además pudieron haber expuesto irresponsablemente a al personal médico y a sus familias, en la que «por error material» no se percataron que en las indicaciones del producto, este no cumplía con los requerimientos de seguridad y protección.

“Lo que sucedió con esta compra, nos sigue demostrando que nos sigue ganando la improvisación y los errores de este gobierno”, dijo.

La congresista dijo que llevará esto hasta las últimas consecuencias y que pedirá explicaciones porque este tipo de «pifias» que exponen la salud de la gente y malgasta el escaso dinero del Estado ¡NO pueden ser tolerada! ¡Aquí deben existir responsables y los buscaremos!

Las mascarillas se distribuyeron en todos los centros médicos desde que llegaron el 30 de junio y ahora la gerencia de logística de la Caja iniciará un proceso de captación.