Redacción. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, rechazó con firmeza que haya impedido hablar a dos diputados antes de la votación en primer debate del Presupuesto Extraordinario de la República, el jueves anterior, y calificó como innecesaria la presentación de un recurso o consulta ante la Sala Constitucional.

“No he limitado el derecho del uso de la palabra de ninguno de los diputados y diputadas;

más bien he sido muy tolerante en darles la palabra las veces que me han pedido

hablar”, afirmó el Presidente del Congreso.

“No he puesto en riesgo el presupuesto, porque no ha habido vicios de procedimiento

en su tramitación. El acta de la sesión plenaria está disponible para que cualquier

persona pueda revisar lo que se dijo y lo que sucedió”, insistió Cruickshank.

El Presidente del Congreso explicó que una vez que el plenario aprobó la última moción

de cambio al presupuesto extraordinario, él anunció que entrarían a discutirlo por el

fondo.

“Ofrecí el espacio para el uso de la palabra, pero ninguno de los diputados anotó su

nombre en el sistema electrónico como corresponde.

“No sé si la reacción de dos diputados en tocar el botón fue tardía o si hubo un fallo en

el sistema, que no me es imputable. Yo vi la pantalla y no vi a nadie anotado, entonces

procedí someter a votación el presupuesto”, concluyó Cruickshank.