Los Blancos tienen una ventaja de siete puntos sobre el Barcelona con solo tres por disputarse

Redacción- El Real Madrid se coronó como el nuevo campeón de la Liga Española la tarde de este jueves al derrotar al Villarreal por marcador de 2-1.

Los Merengues hicieron sentir su dominio sobre el compromiso desde los primeros minutos, con amplias posesiones del balón.

Aunque la buena labor defensiva del Submarino amarillo impedía mantenía a los locales alejados del marco defendido por Sergio Asenjo.

No obstante, blancos no encontraban la llave pese a la calidad de sus futbolistas como Karim Benzema, Rodrygo Goes y Eden Hazard.

Por lo que el primer tanto del compromiso llegó luego de una recuperación del balón en territorio rival.

La presión de Casemiro permitió que Luka Modric comandara una jugada rápida que finalizó con una nueva anotación de Benzema para poner el 1-0.

Anotación que llenó de felicidad a los jugadores del Madrid, quienes se encontraban a pocos minutos de coronarse como los nuevos campeones de la Liga Española.

Inclusive Zinedine Zidane se mostró satisfecho por el rendimiento de sus dirigidos, que los tenía obteniendo la copa 34 de su historia.

Esta ventaja se mantuvo durante el resto de la primera mitad, pese a que los de la capital española seguían teniendo el control del esférico.

Durante la mayor parte de la segunda mitad la dinámica el compromiso no tuvo mayor cambio, aunque los dos equipos consiguieron un gol cada uno.

El primero de ellos fue para el equipo local, que por la vía del medio del penal de Benzema consiguió ampliar la diferencia a dos goles.

No obstante, sobre el cierre del partido el Villarreal logró acercarse en el tanteador y meterle presión a los Merengues.

La concreción fue por parte de Vicente Iborra, quien envió el balón al fondo de las redes gracias a un gran cabezazo dentro del área rival.

Con este resultado los Merengues se adjudicaron el título número 34 del campeonato español en toda su historia a falta de una jornada por disputarse.

Por lo que el próximo domingo saltarán al terreno de juego contra el Leganés pero con el título ya bajo sus brazos.