Redacción- El joven Heiner Sánchez le manifestó a AM Prensa que cuando salió positivo con el virus Covid-19 temía ser discriminado por sus amigos y vecinos.

Heiner junto a su madre y hermano hace unos días se recuperaron del virus, solo queda su padre afectado. El joven resaltó el buen trato por parte de los trabajadores de Salud.

«Yo vivo en un residencial y cuando salimos positivos teníamos miedo porque le empezaron a consultar al administrador de cómo se iba a proceder con los casos, sin embargo, el dijo que estaban en cuarentena y que no iban a salir.

Luego de eso se comportaron muy amables, nos traían comida a la casa y el día que murió mi abuela nos trajeron flores muy bonitas»», dijo.

El joven de 21 años comentó que ha sido bastante difícil para la familia, pero que han logrado salir adelante y recomienda a las personas acatar las medidas sanitarias.

Sánchez agregó que perdió el olfato, gusto y padecía de mucho dolor de cabeza. «Fueron días duros, fui el último de la familia en perder el olfato, tenía mucho cansancio. Hace unos días nos manifestaron que estábamos recuperados, pero no he logrado recuperar del todo el gusto y olfato», añadió.

Es importante mencionar que el joven compartió la triste noticia que tuvieron que hacer un entierra por Zoom a su abuela que murió por virus en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO).

La adulta mayor, de 89 años, tenía hipertensión y diabetes, la internaron en CEACO por cuatro días, para la familia era complicado porque cuando la internaron costaba mucho comunicarse y les avisaban una vez al día del estado de ella, según afirma.

Sánchez manifestó que recibieron una llamada para indicarle que podían hacer una vídeollamada para verla, sin embargo, a los 10 minutos le comunicaron que su abuela había fallecido.

«¿Cómo van a decir que la pandemia no existe? Sí hay más de 40 victimas incluyendo mi abuela. Me parece bastante ignorante y pienso que no van a entender a menos que vivan la misma situación.

El virus existe y no es algo para meterle miedo a las personas, me parece bastante egoísta de parte de ellos y lo tomo como una ofensa», dijo el estudiante de arquitectura.