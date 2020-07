Redacción- Conozca seis consejos para aprovechar las rebajas y hacer compras inteligentes en época de pandemia.

Para aprovechar estos descuentos y hacer compras inteligentes, Ana Laura Vallejo, experta

en moda de tiendas, recomienda seis tips para considerar durante el proceso de

compra:

1. Haga una lista de los artículos que necesita antes de comprar. Esto le ahorrará tiempo y sabrá con exactitud en qué invertir. Es una forma muy ordenada de adquirir prendas a las que le dará un uso efectivo.

2. Revise su calendario de actividades, cumpleaños, fechas especiales, las rebajas son la oportunidad perfecta para adquirir regalos de familiares y amigos, podrá encontrar artículos que sorprenderán a precios increíbles.

Si las prendas son para usted, probablemente encontrará el outfit ideal para un evento especial (Acordes a las posibilidades del momento), un paseo familiar o para descansar en casa.

3. Complete su fondo de armario: Todos deberíamos tener prendas básicas de fondo de armario como un vestido negro, un blazer, un traje de chaqueta, una camisa blanca, zapatos ejecutivos, sneakers y flats, prendas para el invierno y para el verano, ropa de descanso, accesorios, entre otros, que podamos combinar con otras prendas y así crear diferentes outfits.

La temporada de rebajas es un buen momento para encontrar estas prendas, ya que los básicos y clásicos siempre estarán de moda, sin importar cuántos años pasen.

4. Ver la oportunidad: En ocasiones nos “enamoramos” de prendas o accesorios a precio regular que no podemos pagar, por lo tanto, la temporada de descuentos es la oportunidad perfecta para adquirir ese bolso o zapatos, el jeans que se ajusta perfecto, el vestido elegante y todos lo productos que siempre hemos querido, a precios rebajados.

5. No dude: En la temporada de rebajas no hay tiempo para dudas; si desea algo pero no lo tiene muy claro o piensa que aún puede conseguirlo más barato, lléveselo a casa porque no estará disponible para siempre, aproveche.

6. Por último, un consejo que, sin duda, debe tomarlo es: Comprar en tiendas y sitios web seguros, que garanticen su inversión.

