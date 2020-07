Por falta de nombramientos

Redacción- 164 docentes no fueron nombrados este 2020 a raíz de una disposición de Hacienda que ordenó realizar un recorte presupuestario al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Ante esa situación, en el escenario de que no lleguen a término estos nombramientos, los estudiantes que no reciban una materia específica por falta de docentes, no se les consignara una calificación.

Además, ello implicaría el perder conocimiento y la oportunidad de estar al día con el programa de estudio correspondiente.

Melania Brenes, viceministra académica del MEP, explicó que eso es lo que «siempre» ha sucedido.

«Así ha venido siempre cuando hay falta de nombramiento por temas curriculares, al estudiante no le consigna la nota y no se le considera dentro del espacio de notas de ese año», indicó Brenes.

Partiendo del contexto actual, en el que posiblemente esos nombramientos no se establezcan, esos estudiantes no tendrán nota en esas asignaturas.

«En el caso de aquellos estudiantes que no estén recibiendo esa asignatura no se les consignara para el año 2020«, dijo Brenes.

El recorte presupuestario fue ordenado por el Ministerio de Hacienda y responde a una medida ejecutiva por la emergencia que enfrenta el país por la pandemia.

«Se suspendió el nombramiento en 164 plazas más, con el fin de entregar el contenido en el recorte presupuestario que se está llevando en este momento», dijo Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP.

La entidad aclaró, hace unas semanas atrás, que no está cesando a ningún docente, pues esos 164 sin nombramiento son personas concursantes de una plaza; es decir, no se han mantenido trabajando con el MEP.

El Ministerio hizo esta acotación tras una denuncia de una docente de religión, quién indicó que había sido cesada.

El MEP señaló que esta persona pertenece a ese grupo de docentes a quienes les suspendieron su nombramiento por temas de recortes presupuestarios.

La entidad comunicó que algunas de esas 164 plazas están en proceso de ser concretadas.

La idea es que estás personas puedan ser ubicadas cuando sea posible, según dijo Steven González, Viceministro administrativo del MEP, a AM Prensa.