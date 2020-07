Redacción. De una manera muy creativa y optimista, el periodista y expresentador de Repretel, Enrique Rodríguez, le dio gracias a Dios por la última quimioterapia de su mamá.

“Mientras nos comíamos alguito y conversando del tema, en la noche, a La Flaka se le ocurrió hacer un rotulito (que en algún lugar vio la idea) y pegarlo en el vidrio de atrás del carro para celebrar, de alguna manera, la última sesión de doña Xinia. El asunto iba con guirnaldas y colores vivos, con un par de postalitas de la Virgen versión caricatura”, contó.

La sorpresa fue que cuando salió a la calle con todo aquello revoleándose con el viento, la reacción de la gente fue realmente sorprendente y cautivadora.

“Pasaban despacito al lado y tocaban el pito, el dedo pulgar en alto y uno que otro »ánimooo…ya casi salis», no me había topado con dos carros y ya iba llorando como un cabrón y eso que mami aún no iba conmigo”, aseguró.

Rodríguez dijo que su mamá es una valiente y que ganó una batalla.