Ocampo se siente orgulloso del gran trabajo de la directiva eriza

Redacción – El presidente de La Liga, Fernando Ocampo, afirma que La Liga es uno de los clubes con las finanzas más sanas del fútbol de Costa Rica.

Ocampo asegura que los manudos cuentan con números negros en sus cuentas, gracias a la excelente gestión de la directiva que lidera en el cuadro rojinegro.

Los manudos han salido adelante de diferentes contingencias y deudas del pasado con jugadores, entidades del estado y entre otras más.

Alajuelense se ha podido levantar de todos esos obstáculos que se han presentado, con el fin de mantener intacto el prestigio ganado en los 101 años de historia del club.

El jerarca manudo siempre ha dejado claro que la transparencia es un distintivo de la directiva eriza, ya que todos los años deben darle cuentas a un asamblea de socios.

Lea también: Lleida revela la millonaria deuda que paga La Liga cada mes

La presencia de Agustín Lleída y resto de la directiva es clave para el desarrollo del club, debido que es una institución que responde a los valores de la empresas modernas.

Fernando Ocampo conversó con Yashin Digital y dio a conocer que La Liga tiene una deuda de $4 millones de dólares, pero que está muy bien controlada por la directiva.

«Absolutamente sanas, hoy yo me atrevo a decir que La Liga es si no el primero, es uno de los equipos con las finanzas más sanas en Costa Rica. No tenemos deudas ni con FODESAF, ni con la CCSS, no es que no nos cueste, claro que nos cueste.

Se arrastran deudas del pasado, deudas que venían con el Banco Crédito Agrícola, contingencias laborales y había toda una demanda por las canchas, se tuvo que incorporar y hacer arreglos de pago, habían contingencias con jugadores.

Había una contingencia con FODESAF, que se había iniciado en ₡200 millones y ya solo con intereses ya iba por los ₡600 millones. La asamblea y hubo una comisión legal, que hizo una recomendación que había que pagar a FODESAF.

Una institución como La Liga no puede estarle debiendo a la seguridad social del país y yo me siento orgullo que La Liga está cumpliendo. Todas esas deudas anda alrededor de $4 millones, están controladas, se pagan y hoy recibe más ingresos, que gastos», afirmó Ocampo a Yashin Digital.

Ser una Sociedad Anónima no pasa por la mente de Ocampo, ya que si trabajan de la forma que lo hacen, pueden ser una Sociedad Deportiva por 100 años más.

Además, reveló que el CAR rojinegro están a nombre de Joseph Joseph, pero eso sí están a través de un contrato comodato, que tiene como misión el uso del terreno.