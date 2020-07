El gerente deportivo de los erizos se refirió a distintos temas

Redacción- El gerente deportivo de La Liga, Agustín Lleída, asegura que ya ha tenido acercamientos con Bryan Ruiz y están a la espera que la respuesta del capi de La Sele.

Lleída dio a conocer que le están vendiendo la idea a Bryan del CAR, con el fin de darle las mejores condiciones para su desarrollo en el fútbol nacional.

Ruiz dio un plazo de 10 días para definir su futuro y mientras eso sucede, los manudos ya le hicieron una oferta a Ruiz para ver con el Equipo de su Gente.

Pero todo no quedó ahí, ya que hace unos días se rumoreó de la posible llegada de Rónald Matarrita y Pipo González al cuadro erizo para el Apertura 2020.

Agustín Lleída se refirió a las opciones para reforzar al plantel liderado por Carevic, donde buscarán continuar en búsqueda de la ansiada copa número 30.

«Son jugadores muy importantes, como no me va a gustar tenerlos en la liga, he tenido contacto con los tres, hemos conversado pero Bryan no tiene definido, Geancarlo y Ronald es más complicado se deben a sus equipos.

A cualquier equipo de Costa Rica le interesa Bryan, por su pasado espero verlo en La Liga, yo haré todo lo que esté en mis manos para hacerle la presión como club, tenemos toda la estructura para que Bryan se sienta cómodo», afirmó Lleída en conferencia.

Agustín aclaró los rumores de las posibles salidas del equipo erizo, donde no dudó en decir que las ofertas por jugadores manudos son especulaciones.

El directivo dejó claro que la presión por fichar no la tienen en este momento y quieren darle la oportunidad a jugadores jóvenes para concluir de buena forma su proceso.

Además, dejó claro que el plantel erizo cuenta con 24 jugadores de momento y cuentan con una de las planillas más jóvenes en los últimos años.