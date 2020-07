McDonald no se siente valorado en el León

Redacción – Yherland McDonald, hermano y representante del atacante manudo, asegura que le gustaría ver al futbolista con la camiseta del Deportivo Saprissa.

La estabilidad del económica, deportiva y administrativa del Monstruo, hacen que el hermano de Big Mac quiera verlo con la camiseta del campeón nacional.

Según Yherland, los morados están conformando un equipo para ir en busca del bicampeonato, por lo que Jonathan podría encajar muy en el plantel liderado por Paté.

McDonald no se siente valorado en Alajuelense, ya que siempre que el equipo fracasa en su intento por conseguir la ansiada copa 30, todas las culpas recaen sobre el ariete.

Incluso, la directiva le habría dejado saber que no lo quieren en la institución. Jonathan le dejó saber ese sentimiento a su familiar, el pasado jueves 2 de julio.

Ante esa situación, Yherland le ha recomendado a su hermano que termine su carrera deportiva en paz y el Saprissa podría ser una buena opción para él.

El hermano y representante del atacante rojinegro conversó con AMPrensa.com y dejó saber que Jonathan McDonald no se siente valorado en el León.

«En mi caso yo le pregunté a Jonathan el jueves anterior y le pregunté, que es lo que quiere para su futuro. Él me dijo que siente que en La Liga no le están dando el valor que merece y le dijeron que no lo quieren.

Yo le dije que una cosa esa y otra es la que quiere. Yo siento que lo que mi hermano debe hacer es buscar terminar su carrera con paz. Estar en el lugar donde lo cuiden y el valor que mi hermano merece, es un gran jugador y persona.

Si me dicen que en cuál equipo debería estar Jonathan, es el Saprissa. ¿Por qué? En este momento hay una estabilidad deportiva muy buena y una estabilidad económica muy buena. Además, que se están armando para nuevamente ser campeones.

Si hablamos de la parte deportiva, entendemos que obviamente que con el resultado de la final pasada están bien. Si lo vemos de la parte administrativa ni para que. Centeno va agarrarse con quien sea con el jugador y Víctor Cordero también.

Por eso es que Centeno llegó hasta el final, porque si Paté acumulaba esos resultados con La Liga, lo hubieran quitado de hace rato. Todo mundo decía que tenía que irse, pero la directiva confío en él. Eso es muestra de la solides administrativa.

Si me preguntan en donde quiero ver a Jonathan, diría sin temor que en Saprissa. Yo estoy pensando en donde lo van a tratar mejor y donde le iría bien».

Al atacante rojinegro le restan seis meses más de contrato con Alajuelense y por ello, la directiva eriza apostaría por mantener al futbolista y así no pagar la rescisión.