El hermano de Big Mac le tiró con todo a Lleída

Redacción – Yherland McDonald, hermano y representante del delantero rojinegro, cree que Agustín Lleída no le da ningún valor al jugador histórico en el León.

El hermano de Big Mac criticó con todo al gerente deportivo de La Liga, quien aún piensa que en Costa Rica aún se vive con tapa rabos.

Las críticas hacia el directivo de nacionalidad española fueron bastantes fuertes de parte de Yherland, que asegura que Lleída no entiende quienes son los ídolos erizos.

Incluso, el representante del goleador erizo señala que el directivo no conoce la idiosincrasia del aficionado al Equipo de su Gente, el cual respeta y quiere a Big Mac.

Yherland McDonald conversó con AMPrensa.com y afirma que su hermano no ha sido valorado por Agustín Lleída, quien desde su llegada no ha valorado a los ídolos erizos.

«Hablamos mucho y entre la familia uno habla mejor, esto algún día tenía que pasar. Lo que no encuentro válido es que no se trate a mi hermano como se merece. Creo que por las situaciones de Agustín Lleída y ser de afuera, es algo diferente.

Todavía cree que estamos en tapa rabos y él no le da ningún valor al jugador histórico en La Liga, porque él no entiende nada de nuestra idiosincrasia, no entiende de quien es el ídolo de quién. Vemos a Pemberton, un jugador con gran currículo.

Tiene seis campeonatos ganados con La Liga, dos mundiales, terminar como está terminando su carrera, se da cuenta que uno que en la directriz deportiva hay una persona que no le da valor a su jugador. Cuando pasó lo de Pineda no había nadie de experiencia.

De parte la parte familiar ese el sentimiento, el que está cargo de la parte deportiva no tiene entendimiento lo que Jonathan vale. Parece que Lleída está armando su equipo, para que nadie tenga que ver con él. Trajo gente de México y España en ligas menores.

Le preguntan a todo el staff: ¿Qué les parece el trabajo de Lleída? Responden que todo está bien. Lo dicen porque le deben a él su puesto. Cuando ve que Izaguirre y Miso no están recibiendo un buen trato. Eso es lo que está pasando con Jonathan».

Al atacante rojinegro le restan seis meses más de contrato con Alajuelense y por ello, la directiva eriza apostaría por mantener al futbolista y así no pagar la rescisión.

Big Mac es uno de los jugadores mejores pagados de la institución, por lo que una salida en los próximos días provocaría un gran gasto en las finanzas del León.