Hola! Hoy solo tengo palabras de agradecimiento a esta institución que me abrió las puertas para poder defender estos colores con esfuerzo y dedicación en estos 4años, en donde hubieron muchísimos buenos momentos y no tan buenos. Feliz de haber logrado 3 títulos de campeón. Gracias también a toda la afición morada que creyó y me apoyo en todo momento, siempre los llevare en mí corazón 💜💜 #qlindosermorado #35 @deportivo_saprissa