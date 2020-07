Campos vería con buenos ojos llegar a las filas de Alajuelense

Redacción – El director técnico nacional, Jeaustin Campos, asegura que le encantaría dirigir al León por tener un súper proyecto, que se amolda muy bien a sus intenciones.

Campos elogia las grandes condiciones con las que cuenta La Liga, que es el único club de Centroamérica con un Centro de Alto Rendimiento para todas sus categorías.

La labor realizada por los rojinegros es destacada por el entrenador nacional, quien considera que la sequía de títulos es solo una “piedra en el zapato”.

Inclusive, Jeaustin afirma que en un mediano plazo los manudos van arrasar en el fútbol costarricense, gracias a su innovador proyecto liderado por Agustín Lleída.

Su amor incondicional por Saprissa quedó atrás, ya que Campos estaría dispuesto a tomar las riendas de La Liga, sí en algún momento le toca la puerta la directiva eriza.

Jeaustin Campos conversó con AMPrensa.com desde Bolivia y dio a conocer que le encantaría liderar algún día al Equipo de su Gente.

«Como yo lo he dicho muchas veces, yo apuesto a los proyectos y Alajuelense hoy es un súper proyecto y en la realidad de hoy es el mejor proyecto que hay en el fútbol de Costa Rica. Imagínate si no me gustaría ser parte de un proyecto como esos.

Donde tenes una infraestructura, una capacidad para poder hacer y deshacer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), es un reto bonito de poder dirigirlo. Es uno de los equipos más importantes de Costa Rica y la región.

Me encantaría tener ojalá un proyecto así en Alajuelense o en cualquier otro lado, porque vale la pena, sería muy lindo claro».

El estratega actualmente se encuentra sin equipo tras salir del Nacional Potosí de Bolivia. Se espera que en las próximas semanas este de regreso en Costa Rica.

Anteriormente se le vinculó con Alajuelense, pero los erizos se decantaron por Andrés Carevic, quien ha llevado a La Liga a las últimas dos finales y ha perdido ambas.