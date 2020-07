Centeno buscará revalidar su corona de campeón con refuerzos de lujo

Redacción- El laureado director técnico Jeaustin Campos alagó el trabajo y crecimiento que ha mostrado su colega Wálter Centeno en los banquillos.

Paté condujo al Saprissa a la obtención de la copa 35 en el Clausura 2020, tras derrotar a La Liga en los dos partidos de la final.

Aspectos que le han valido para ganarse el reconocimiento de otras exfiguras del equipo tibaseño, como lo hizo Benjamín Mayorga semanas atrás.

“Mincho” afirmó que Centeno va encaminado para el banquillo de la Tricolor, opinión que Jeaustin Campos parece compartir.

“Yo creo que ha habido entrenadores en La Sele de la misma calidad de Wálter Centeno, así que no me parece descabellado, tiene un currículum ya aceptable y me imagino que va a ser mejor, ojalá para el fútbol de Costa Rica que así sea, si me parece que si sigue quemando sus etapas y agarrando experiencia me parece que perfectamente podría ser un entrenador seleccionable”, afirmó Campos en entrevista para AMPrensa.com.

El experimentado estratega también reconoció el ajuste que Paté realizó en su sistema de juego para enfrentar a los manudos.

Campos ve ese comportamiento como una muestra de crecimiento y madurez en su corta carrera como entrenador.

“Creo que ha aprendido muchísimo, ha flexibilizado su idea de juego, ha sido más democrático con su pensamiento y el pensamiento de los demás sobre su concepto, su idea de juego, ha aceptado recomendaciones y creo que eso es bueno, porque al final uno como entrenador tiene que tomar la decisión y la responsabilidad es de uno”, añadió.

Durante la final del torneo anterior Centeno sorprendió al entrenador de rojinegro, Andrés Carevic, al colocar cinco futbolistas en la línea de defensores.

Por lo que Jeaustin cree que esto puede ser una señal de algún ajuste que vaya a hacer Paté a la hora de plantear los juegos.

“Veremos a un Saprissa más práctico en su fútbol, las finales se juegan diferente, las finales se ganan y normalmente no hay juegos bonitos, hay juegos intensos de ida y vuelta, pero no hay ese fútbol que en la fase regular se puede ver, no creo que vaya a jugar como empezó la época de “Paté”, pero tampoco como en los últimos dos partidos”, finalizó Campos.

LEA TAMBIÉN: Bryan Ruiz sueña con defender a La Sele en el Mundial de Catar 2022

El Monstruo buscará revalidar su corona en el siguiente certamen, por lo que trajo refuerzos de peso como el caso de Daniel Colindres, Jimmy Marín y Esteban Espíndola.

Lo que le brindará más armas a la ofensiva tibaseña, que también deberá solucionar las salida de Manfred Ugalde y la inminente oficialización de Ariel Rodríguez.