Cordero se ha ganado el respeto de los morados

Redacción – El reconocido técnico nacional, Jeaustin Campos, elogia labor de Víctor Cordero en el Saprissa y considera que ha corregido horrores del pasado en el club.

Campos es una voz autorizada para hablar del Monstruo, ya que como jugador ganó cuatro títulos y como entrenador de la institución alcanzó cinco títulos.

Ese legado lo coloca en el olimpo del saprissismo, que le guarda un enorme respeto y cariño al entrenador nacional, que está muy contento con la gran labor del actual gerente.

Inclusive, considera que el directivo morado ha empezado muy bien y ha hecho una limpia de jugadores, que en su mayoría carecían del ADN del Saprissa.

Además, era gente que no tienen una idea de como se maneja la institución más ganadora del Costa Rica, que ha vuelto a enamorar a su afición con el título número 35.

Jeaustin Campos conversó con AMPrensa.com desde Bolivia y elogió el trabajo de Cordero, quien ha llevado gente que conoce lo que representa el Monstruo en el país.

«Todavía la mano de Víctor Cordero como gerente deportivo todavía no se ha visto, creo que si se va ver muy pronto. Ha empezado bien, haciendo una limpia.

Sobretodo corrigiendo los horrores, no los errores, que hicieron hace tres o cuatro años, gente que no era de la esencia del club, si uno ve los jugadores que Víctor está sacando, fueron incorporaciones de gente que no tenía idea de como se maneja Saprissa.

Cordero lo que está haciendo es curando las heridas, sacando esas malas decisiones que se tomaron en contrataciones, si usted lo ve todo tiene un común denominador, que llegaron en una época. No solo eso, sino que también con entrenadores de ligas menores.

Además, ha llevado gente que conoce y sabe lo que es Saprissa, pero si obviamente el trabajo de un gerente deportivo es el mediano plazo. Quiero ver a un Saprissa con su segunda guardia con jugadores de la cantera y Víctor será responsable de eso».

Cordero tiene contentos a los morados, ya que logró sacar jugadores que no aportaban mayor cosa al club. Además, logró los fichajes de Colindres, Espíndola y Marín.

Actualmente, Campos se mantiene en Bolivia a la espera de vuelos comerciales para volver a Costa Rica, tras su paso por el Nacional Potosí de la primera división boliviana.