Campos es el técnico con más títulos de campeonato nacional con Saprissa, con un total de cinco

Redacción- El histórico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, afirmó que le hubiese gustado que existieran más jugadores como Manfred Ugalde en otras épocas.

La facilidad que tiene el joven futbolista de tan solo 18 años de edad parecen ser del agrado de Campos, quien actualmente dirige en el fútbol de Bolivia.

En los últimos días se ha dado por un hecho la venta del centro delantero morado al City Football Group, pese a que la escuadra tibaseña no lo ha oficializado.

Por lo que el estratega conversó en exclusiva con AMPrensa.com sobre lo que parece ser una venta de gran importancia para los morados.

«Siempre hay espacio para la mejora y un chico como este con más razón, tiene que acumular experiencia, creo que la gente que lo compró sabe lo que compró, no es un producto terminado, todavía le falta quemar algunas etapas, pero bien por él».

«En mi experiencia en ese club normalmente cuando veía un chico así la idea es que permaneciera un par de torneos más para que acumularan minutos, experiencia, pero también si llega una venta como la que dicen que es, de un buen monto económico eso también pesa», afirmó el tambien exfutbolista.

Campos espera que los clubes nacionales comiencen a ver más hacia sus propias canteras y así ver jugadores con la calidad de Ugalde de manera más seguida.

Puesto que afirma que dicha apuesta de negocio puede ser muy efectiva y rentable, además de que nutre constantemente al fútbol nacional y la propia Tricolor.

«Me hubiese gustado que existieran más Manfred Ugalde, en otras épocas se ha priorizado la producción de futbolistas de ese nivel y ojalá lo empiecen a hacer porque se puede ver que también es un muy buen negocio producir jugadores desde edades tempranas», comentó.

El juvenil no tuvo una gran participación en el certamen que recién finaliza, puesto que solo concretó tres anotaciones en un total de 17 partidos disputados.

No obstante, el laureado director técnico cree que Ugalde cuenta con una gran futuro y reconoce su fortaleza mental y humildad.

«Creo que en algún momento la afición y los medios le subieron un poco las acciones a él, cuando no estaba en un proceso de consolidación, sino de aprendizaje y de ir quemando las primeras etapas, pero bueno, me parece a lo que he escuchado que es un chico centrado, un chico que sabe cuál es su estatus hoy y eso es lo más importante, que sepa que hay mucho por delante, que hay mucho por aprender y eso le va a dar mucho más réditos, dependerá de él, porque creo que condiciones futbolísticas las tiene, pero dependerá de él el poder consolidarse en el extranjero , bien por él, bien por Saprissa», añadió el director técnico.

LEA TAMBIÉN: Juan Carlos Rojas deja claro que préstamo de jugadores de la MLS es muy difícil

Desde el club tibaseño aún no se confirma la venta de lo que se ha catalogado como una joven promesa.

En los próximos días Saprissa estaría anunciando la salida de Ugalde, quien ha sido vinculado con el Lommel S.K. de la segunda división de Bélgica y que pertenece al consorcio que al City Football Group.