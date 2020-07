Campos está contento con el éxito del Monstruo

Redacción – El reconocido técnico nacional, Jeaustin Campos, cree que el Saprissa debe sacar unos cinco o seis nuevos jugadores como Manfred Ugalde de la cantera.

Los morados se dan el lujo de contar con una de las mejores divisiones menores del país, en la que han salido jugadores como Celso Borges, Keylor Navas y entre otros más.

Pero en los últimos años pocos jugadores de la cantera han dado el paso al primer equipo, por lo que Campos asegura que Víctor Cordero tendrá esa tarea en la institución.

El extécnico del Monstruo afirma que quiere ver que la segunda guardia del Monstruo sea con hombres de la casa y no con hombres que no tengan el ADN morado.

Cordero es el llamado a tomar la batuta y potenciar a las jóvenes del conjunto 35 veces campeón nacional, que recientemente vendió a Manfred Ugalde a Europa.

Jeaustin Campos conversó con AMPrensa.com desde Bolivia y le pide al gerente deportivo del Monstruo, velar por retomar la esencia del cuadro tibaseño.

«Quiero ver a un Saprissa que en su segunda guardia o segunda equipo como dice Wálter Centeno, sean jugadores de la cantera morada, porque los partidos que jugó Saprissa con los jugadores no habituales, eran muy poco de la cantera.

Vos podes perder un partido, pero le estás dando experiencia a un chico de 16, 17 o 18 años, que viene de las divisiones menores. Saprissa debe sacar unos cinco o seis nuevos Manfred Ugalde o Wálter Córtes por ejemplo.

Pero cuando tienes jugadores provenientes de clubes pequeño o no tradicionales, con todo respeto, no solo pierdes puntos, si no que pierdes espacio para un joven de la cantera. Víctor Cordero debe velar por retomar la esencia del Saprissa.

Producir jugadores de la cantera y captar jóvenes de edades tempranas, que vengan con el sello de la institución. En estos momentos, tal vez solo tres o cuatro jugadores de las fuerzas básicas de la última generación, son muy pocos. Cordero lo que está haciendo es limpiando la casa, porque la habían dejado sucia».

Campos es una voz autorizada para hablar del Monstruo, ya que como jugador ganó cuatro títulos y como entrenador de la institución alcanzó cinco títulos.

Ese legado lo coloca en el olimpo del saprissismo, que le guarda un enorme respeto y cariño al entrenador nacional, que está a la espera de vuelos para volver a Costa Rica.