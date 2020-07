Redacción. La petición que hizo el Gobierno de que se aprobarán una serie de créditos, sobre todo, el del Fondo Monetario Internacional (FMI) no convenció a Rodolfo Peña, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) quien dijo que «no van a aprobar nada en automático».

«El Gobierno debe proponer una reactivación económica y recortes reales y efectivos del gasto público, no de endeudamiento desmedido. El Poder Ejecutivo debe ser claro en decirle a los diputados y diputadas en qué van a gastar los recursos provenientes de los empréstitos, si no hay transparencia y una ruta clara, no contarán con el voto de nuestra fracción», destacó.

El legislador criticó el accionar del Gobierno por ejercer presiones para que los

empréstitos se aprueben en tiempo récord, sin estudios y sin mayor revisión.

“Debe quedar claro que desde la fracción Unidad no vamos aprobar ningún crédito

en automático, sin antes pasar por una revisión exhaustiva. Lamento que el

Gobierno quiera presionar a los diputados y diputadas con argumentos débiles y

de escasa validez”, finalizó Peña Flores.