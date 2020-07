Equipo lo dejó libre por golpe económico sufrido debido a la pandemia

Redacción- El nuevo volante del Deportivo Saprissa, Jimmy Marín, no ve su paso por el fútbol de Israel como un fracaso.

Los morados presentaron la tarde de este viernes al veloz jugador como una de sus más importantes contrataciones de cara al Apertura 2020.

Marín regresa al fútbol nacional tras un corto paso de solo un año por el balompié israelí, donde militó con los equipos del Hapoel Be’er Sheva y el F. C. Ashdod.

Pero la afectación mundial por la pandemia del coronavirus habría causado un duro golpe económico al Hapoel, club que era dueño de su ficha.

«Yo no lo veo como un fracaso, se dieron situaciones, todos saben la situación que estamos pasando no a nivel país, sino a a nivel mundial , por ahí la dueña del club dejó el equipo abandonado, ella se fue, hubo unos problemas a nivel de equipo en lo de adentro, entonces yo hablé con los directivos y llegamos a un acuerdo para ayudarlos a ellos para que salieran adelante con esta situación que están viviendo allá, pero yo no lo veo como un fracaso», afirmó el jugador de tan solo 22 años de edad.

El exlegionario también se mostró muy feliz de estampar su firma con el Monstruo, club al que perteneció desde las ligas menores.

Pero por unos conflictos ocurridos años atrás se terminó desvinculando de la institución para luego brillar con el Herediano.

«Venir al equipo más grande de Costa Rica, al campeón es lo que todos los jugadores que regresan quieren y yo tengo la oportunidad de venir aquí, lo veo con buenos ojos, este regreso a esta gran institución y con las ganas de hacer todas las cosas bien», sentenció.

Marín ahora se pondrá a la disposición del cuerpo técnico para el siguiente torneo donde buscará revalidar el título de campeón.

Los tibaseños se ilusionan con obtener el bicampeonato, aspecto que no alcanza desde el certamen de Invierno 2014.