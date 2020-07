Venegas es uno de los grandes referentes del Monstruo

Redacción – El atacante del Monstruo, Johan Venegas, asegura que la excelencia es la que demanda estar en las filas del equipo más ganador de Costa Rica.

Para Venegas las excusas no existen ni la mediocridad, por ello desde ante del inicio del Apertura 2020 se ha trazado diferentes objetivo individuales y grupales.

El futbolista destaca que siempre se ha caracterizado por ponerse metas, con el fin de darlo todo y así ayudar al conjunto morado dentro del terreno de juego.

Johan asegura que dará lo mejor para brillar en la cancha y así darle una mano al Saprissa, que sueña con alcanzar el bicampeonato y la estrella 36 de su historia.

En el certamen venidero, el jugador de 31 años tiene claro que para alcanzar todos esos objetivos, siempre debe dar la excelencia que demanda estar en el club tibaseño.

«Inicia el camino a nuestro y metas, hacia la excelencia que es la que demanda estar en el Saprissa. Creo que es motivante, porque es comenzar otra vez, en busca de un nuevo objetivo, de metas, las cuales uno se tiene que proponer.

Siempre me he caracterizado por ponerme objetivos y dar lo mejor de mí, para poder conseguirlas. La gente tiene que las pocas actuaciones y los momentos que no han habido delanteros, lo he hecho bien, he tenido buen promedio de gol también.

Más allá del jugador, es el funcionamiento grupal de la idea que tenemos y cuando hay una idea y se entiende lo que hacemos, no importa el nombre, siempre se va a ver bien, porque somos un equipo con una idea de juego».

El futbolista contabilizó tres goles en 1515 minutos a lo largo de 20 partidos en el Clausura 2020. Johan trabaja en la pretemporada morada para mejorar esas cifras.