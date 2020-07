Acosta cuenta con un currículo envidiable

Redacción – El defensor nacional, Johnny Acosta, asegura que no se considera un jugador caro para el fútbol nacional, pero debe darse por su valor por su gran currículo.

A sus 37 años, Acosta ve lejos su retiro y está a la espera de lograr un acuerdo con un club del fútbol tico, donde hace poco fue tentado por Cartaginés.

Johnny recibió una oferta de los brumosos, pero no lograron llegar a buen puerto, ya que según el defensor el ofrecimiento no llenó sus expectativas monetarias.

Acosta es consciente de la crisis que atraviesa el balompié a nivel nacional y mundial, por lo que está dispuesto a bajar considerablemente sus pretensiones salariales.

Incluso, asegura que es solo sentarse a hablar con los directivos de algún equipo que desee ficharlo, pero eso sí, él siempre va velar por darse su debido valor.

El defensor conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y dio a conocer que no es un futbolista caro para la primera división nacional.

«No me considero que sea un jugador caro, pero si tengo que darme mi valor y lo que yo pienso, es que el jugador, si el mismo se desvalora iría para abajo. Para nadie es un secreto que acá todos los directivos sabe cuanto gana cada jugador.

Para nadie es un secreto que con temas de la pandemia, uno sabe y se puede adaptar a cualquier situación, pero uno es consciente lo que se está viviendo a nivel mundial. Pero es solo sentarse hablar, no me considero para nada un jugador caro.

Con Saprissa no he hablado de momento y con Cartaginés tuve la opción, pero igual fue por el factor económico. Si me veo este próximo torneo jugando, tengo la opción de volver a la India y el torneo empieza hasta setiembre, pero también lo veo lejano«.

El zaguero ha vestido los colores de La U, Alajuelense, Herediano, Santos de Guápiles, Dorados de Sinaloa en México y entre otros clubes más.

Además, asistió a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con La Sele. Ese currículo lo hace ser uno de los jugadores más cotizados del fútbol nacional.