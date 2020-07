Redacción- Acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud, quedarse en casa y leer tres libros relacionados con Economía, es el consejo que le dio hoy, el expresidente de la República, José María Figueres, a Carlos Alvarado y su equipo Económico.

Se trata de The economics of belonging (La economía de la pertenencia) de Martin Sandbu, Economic Dignity (Dignidad Económica) de Gene Sperling y People, power and profits (Gente, Poder y Ganancias) de Joseph E. Stiglitz.

Esto le permitirá, según el expresidente, “a cambiar el rumbo equivocado y ayudarnos a todos”.

Figueres señaló que “las autoridades de Salud hacen bien al pedir mayor aislamiento físico para cortar el contagio del coronavirus. Pero cómo cumplirlo cuando hay hambre en el hogar”.

Si apoyamos con 250 mil colones por mes a 600 mil personas sin trabajo, les facilitamos quedarse en sus casas. Al comprar lo necesario para subsistir ayudarán a muchos comercios en todo el país que podrán entonces sostener a sus trabajadores, hacerle frente a sus obligaciones y seguir adelante.

“Pero tenemos un gobierno que no quiere entender que NO estamos en tiempos normales, y que necesitamos de medidas extraordinarias – como apoyar a 600 mil personas – para enfrentar con éxito los tiempos que vivimos”, destacó.