Redacción- Heiner Sánchez, es un joven que le dio el último adiós a su abuelita por la plataforma virtual Zoom.

El joven le manifestó a AM Prensa que es triste escuchar a personas decir que no hay pandemia por el Covid-19.

«Es triste escuchar que no hay pandemia y también una ofensa. A pesar que las personas que estuvieron en la «protesta» no crean deben respetar y guardarse eso.

Como van a decir que la pandemia no existe, si hay más de 40 victimas incluyendo mi abuela. Me parece bastante ignorante y pienso que no van a entender a menos que vivan la misma situación.

El virus existe y no es algo para meterle miedo a las personas, me parece bastante egoísta de parte de ellos y lo tomo como una ofensa», dijo Sánchez.

«En la semana del 22 de junio mi abuela se comenzó a enfermar, las pocas personas que la cuidaban al entrar cumplían rigurosamente el protocolo de limpieza y todo lo que se debe hacer.

Luego de unos días le hicieron la prueba Covid a mi abuela y dio positiva, en ese momento nos empezamos a preocupar por ella y porque mi papá era el que la cuidaba y pues en mi casa teníamos contacto con él», manifestó el joven.

Es importante mencionar que la adulta mayor, de 89 años, tenía hipertensión y diabetes.

La mujer la internaron en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO) por cuatro días, para la familia era complicado porque cuando la internaron costaba mucho comunicarse y les avisaban una vez al día del estado de ella, según afirma.

El joven manifestó que recibieron una llamada para indicarle que podían hacer una vídeollamada para verla, sin embargo, a los 10 minutos le comunicaron que su abuela había fallecido.

Es importante resaltar que lo más difícil y doloroso fue el funeral, ya que tenían orden sanitaria y no podían darle el último adiós a su querida abuela.

«El funeral fue por Zoom y de 2 minutos literal, la impotencia y tristeza nos ganaba a todos. La enfermera nos contó que le había leído los mensajes de apoyo que le habíamos enviado antes de todo, y contó que lo último que dijo fue “dígale a todos que los quiero mucho»», manifestó.

Heiner comentó que al inicio cuando recibieron el resultado positivo tenían miedo de cómo iba a reaccionar los amigos y vecinos del condominio donde viven. «Teníamos miedo porque le empezaron a consultar al administrador de cómo se iba a proceder con los casos, sin embargo, el dijo que estaban en cuarentena y que no iban a salir», dijo.

«Luego de eso se comportaron muy amables, nos traían comida a la casa y el día que murió mi abuela nos trajeron flores muy bonitas», agregó.

Es importante comentar que Heiner junto a su madre y hermano hace unos días se recuperaron del virus, el joven resaltó el buen trato por parte de los trabajadores de Salud.