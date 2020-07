Montenegro retiró su premio bajo estrictas normas de seguridad

Redacción- El joven jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Jurguens Montenegro, fue el ganador del premio como mejor jugador Sub-20 del Clausura 2020.

El delantero tuvo una destacable participación con Jicaral, club al que fue cedido en condición de préstamo en el torneo de Clausura 2020 para que tomara el ritmo de competición necesario para la primera división.

Jurguens Montenegro destacó por su olfato goleador llegando a concretar un total de ocho anotaciones con el equipo jicaraleño.

«Este trofeo va dedicado a mi familia y a todos los que me apoyan, agradecerle primero Dios y después mi familia. A mi las cosas me han costado, muchos jugadores me han dado consejos y eso lo trato de aprovechar.

Tengo que aprovechar la oportunidad que Dios me da de poder estar en La Liga, ahora tengo que hacer lo que más me gusta jugar fútbol», afirmó Jurguens Montenegro.

De esta forma, el joven delantero agradeció por las oportunidades que el fútbol le ha dado en su corta carrera en el balompié nacional.

Por otro lado, Manfred Ugalde fue quien se dejó el mismo reconocimiento en el Apertura 2019, que con su gran calidad futbolística ayudó al Saprissa a obtener importantes logros.