Montenegro sueña en grande con el León

Redacción – El joven atacante nacional, Jurguens Montenegro, ve como un sueño hecho realidad jugar al lado de Bryan Ruiz en las filas de Alajuelense.

A sus 19 años, el delantero volverá al Equipo de su Gente en el Apertura 2020, tras sus exitosos pasos a préstamo con el Club Sport Cartaginés y Jicaral Sercoba.

En el cuadro brumoso sumó tres goles en 18 partidos y en el Huracán de la Península contabilizó ocho anotaciones en 19 juegos. Esos números le valieron para volver al León.

Su vuelta a La Liga tiene una motivación extra para Montenegro, ya que cumplirá su sueño de jugar al lado del Capi de La Sele, al cual veía por televisión cuando estaba niño.

El ariete soñaba con jugar al lado de Ruiz, ya que en su natal Puntarenas veía por televisión al volante costarricense, que esa época ya brillaba en el deporte rey.

Jurguens Montenegro ganó el premio a mejor jugador Sub-20 del Clausura y en una conversación con FUTV dejó claro su anhelo hecho realidad de jugar con Ruiz.

«La clave es Dios y mi familia, porque a mí las cosas me han costado. Muchos jugadores en los equipos que he estado me han apoyado. Ahora tengo que aprovechar la oportunidad con La Liga, todo de la mano de Dios y hacer lo que mejor sé hacer que es jugar fútbol.

Todo niño que lo vio jugar a Bryan Ruiz, es un sueño que se me hace realidad y ahora trataré de aprovecharlo. No, no me lo imaginaba y ahora que estoy cumpliendo este sueño, tengo que tratar de disfrutar, porque de niño lo veía jugar y ahora tratar de hacer las cosas bien», afirmó emocionado Jurguens a FUTV.

El juvenil buscará enamorar a la afición rojinegra con sus goles y talento, todo con el fin de recompensar todo el cariño y apoyo que le han dado por las redes sociales.