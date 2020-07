Redacción- La artista femenina número 1, Karol G, regresa con su más reciente estreno, “Ay, DiOs Mío!” disponible en todo el mundo a partir del 10 de julio.

Producida por su colaborador de muchos años, Ovy on the Drums, el estreno de hoy llega tras el exitoso sencillo de KAROL G con Nicki Minaj, “Tusa”, el cual rompió todo tipo de records y actualmente es la canción latina mas escuchada del 2020 en Estados Unidos y fue nombrada por Billboard como, “Una de las mejores 50 canciones del 2020”.

Junto con el estreno, KAROL G lanzó el video musical de “Ay, DiOs Mío!”, que nos subirá la temperatura a todos, justo a tiempo para el verano.

“Ay, DiOs Mío!” llega tras el lanzamiento de “Tusa” de Karol G junto con Nicki Minaj, tema que la artista interpretó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon durante su debut en un programa nocturno.

El tema continúa rompiendo récords desde su estreno, donde ocupó la posición #1 en la lista de Billboard Hot Latin Songs, convirtiéndose en la primera colaboración 100% femenina en lograrlo.

Desde ese entonces, el video ha alcanzado casi 1 billón de views en YouTube y la canción ha logrado certificación 21X diamante por la RIAA en el mercado hispano de los Estados Unidos.

Además de trabajar en su propia música, KAROL G ha colaborado en múltiples sencillos durante el 2020. Apenas la semana pasada, KAROL G apareció en el último álbum de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, (Dispara a las estrellas, Apunta a la Luna) en el tema, “Enjoy Yourself” (Disfrútalo).

A principios de este verano, KAROL G se sumó a los Jonas Brothers para el tema “X” el cual interpretaron durante el especial de LeBron James, Graduate Together (Graduémonos Juntos) y en último episodio del programa de NBC, The Voice (La Voz).

Finalmente, esta semana, la cadena Univisión reveló la lista completa de nominaciones a Premios Juventud 2020, en la cual KAROL G está en segundo lugar como la artista con el mayor número de nominaciones, además de ser la artista femenina más nominada.