Briceño ganó cinco títulos con los morados

Redacción – El portero nacional, Kevin Briceño, señala que Saprissa lo echó del equipo sin estar al 100% recuperado de su lesión en el hombro.

Briceño vivió un largo camino para poder ser dado de alta de su dolencia, que lo mantuvo fuera de las canchas todo el Clausura 2020 con los morados.

El período de recuperación fue extenso, ya que vivió su segunda operación en el mismo hombro. A pesar de todo lo sucedido, Saprissa decidió no contar más con Kevin.

Incluso, dio a conocer que un ortopedista del INS le informó que aún requería más tiempo para recuperarse, pero aún así le dieron de alta.

Según el arquero, los morados querían que se le diera de alta hoy y ya en 15 días tenerlo al 100%. Aunque ya estaba «recuperado», el portero aún presentaba dolor.

El doctor que lo operó lo volvió incapacitar y este pasado 14 de julio, se cumplió un mes de incapacidad. Ante todo lo sucedido, el portero decidió retirarse por seis meses.

Varios clubes se han comunicado con el cancerbero, pero por sus principios éticos decidió rechazar las ofertas, ya que no se siente en condiciones de jugar y entrenar.

Kevin Briceño conversó con el programa «Al Pie del Deporte» y aseguró que el Saprissa lo saca de la institución sin estar al 100%.

«A mí no me molesta pero me incomoda la forma como lo hacen. Yo llegué a Saprissa al cien por ciento pero me están echando sin estar al 100%. Saprissa en estos seis años sí me dio mucho en lo futbolístico y lo personal.

Hubo momentos bueno y malos. Al final estuve seis años y en los grupos que estuve logramos cinco campeonatos. En Saprissa por lo más mínimo te van a cuestionar y hay que darlo todo», afirmó Briceño al programa «Al Pie del Deporte».

El portero estará retirado de las canchas por los próximos seis meses. Será hasta en enero donde buscará llegar a un acuerdo con un equipo de primera división.