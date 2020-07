Redacción. Las reacciones ante la renuncia de la ex ministra de Comunicación, Nancy Marín, al puesto que le habían ofrecido en el Instituto Nacional de Seguros (INS) no se hicieron esperar por parte de los congresistas de oposición, acción que la catalogaron como lo más prudente.

«No solo era de esperar, sino que debía darse con prontitud. No solo por decoro de parte del gobierno del PAC, sino debido a que el INS no requiere de una persona con su perfil. Los terribles desaciertos que han tenido en el pasado con relación a la administración pública; no son compatibles con una institución como el INS”, manifestó el congresista de Nueva República, Harllan Hoepelman.

El jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, aseguró que es un acuerdo que no debió haberse dado nunca, una recomendación no prudente.

Por su parte, la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, catalogó la decisión de Nancy Marín «como prudente».

«El Gobierno debe abocarse a buscar las soluciones que tiene pendientes con el Gobierno de la República para encontrar la reactivación económica y no estar abocado a buscar la forma de pagar favores políticos», destacó.