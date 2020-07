Hernández milita actualmente en Guanacasteca

Redacción – El lateral izquierdo nacional, Lemark Hernández, asegura que las críticas del saprissismo lo hicieron mejorar como jugador y persona.

Lemark no olvida su paso por el Monstruo en el Apertura 2017, ya que tuvo que soportar gran cantidad de cuestionamientos de parte de los fanáticos del Saprissa.

Aunque el futbolista oriundo de Limón solo jugó tres partidos con la camiseta morada, gran parte de la afición nunca estuvo de acuerdo con su arribo a Tibás.

El paso de Hernández fue solo por un torneo. Su llegada a la institución se dio gracias a Carlos Watson, quien era el entrenador de los morados en esa época.

El futbolista siempre tuvo el respaldo del timonel, que aseguraba que Lemark estaba entre los mejores atletas de Costa Rica, a pesar que en la cancha nunca lo demostró.

Lemark Hernández conversó con AMPrensa.com y asegura que a pesar de las críticas que se dieron en su paso por Saprissa, él pudo encontrar cosas buenas para mejorar.

«Como futbolista y persona me fortalecieron, si no hubiera aceptado de ir a Saprissa, osea yo era consciente de todo eso, de la afición del equipo que ha ganado más veces en el país, obviamente va exigir. Exige campeonatos y de todo.

Es un reto muy grande, muy bonito y las críticas, eso me ayuda para fortalecer y ser más duro en la vida futbolística y esas son enseñanzas. Hay que ver de la parte mala de las críticas, también hay cosas buenas, entonces todo bien por ese lado.

Me he topado aficionados al Saprissa en San José y Nicoya, me han dicho que yo merecía más chance y rodaje en el club, yo les digo que son cosas del fútbol. Simplemente no hay que lamentarse toda la vida por eso, son experiencias que hay que aprovechar».

A sus 31 años, el jugador oriundo de Limón milita con Guanacasteca en Liga de Ascenso, tras su última aventura en primera división con La U – Universitarios.