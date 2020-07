El jugador solo disputó tres partidos con los morados

Redacción – El lateral izquierdo nacional, Lemark Hernández, cree que tenía la calidad y la picardía para seguir jugando en las filas del Deportivo Saprissa.

Hernández fichó recientemente con Guanacasteca en Liga de Ascenso, pero todavía no olvida su breve paso por el conjunto más ganador de Costa Rica.

Su llegada al Monstruo se dio el 24 de mayo del 2017, gracias al pedido expreso del técnico morado en aquel momento, Carlos Watson, que deposito su confianza de Lemark.

Watson aseguraba que el futbolista nacido en Limón era uno de los mejores atletas del país, gracias a su rapidez y fuerza dentro de la cacha.

Esas cualidades que tanto elogiaba el estratega nunca salieron a relucir en el terreno de juego y en su paso por el Monstruo pasó desapercibido.

Su paso por Tibás solo fue en el Apertura 2017, donde disputó tres partidos con la camiseta morada. El jugador asegura que no recibió la oportunidad que deseaba.

En ese breve período recibió cientos de críticas de parte del saprissismo. Lemark conversó con AMPrensa.com y afirma que tenía la calidad para seguir en la institución.

«Sí tenía la calidad para seguir en el Saprissa, yo confío en mi mismo plenamente y si llegué a Saprissa es porque estaba haciendo muy bien las cosas. No me dieron muchas oportunidades, pero eso ya es decisión de los personeros del club.

Esto es así, es cuestión de seguir luchando. Estando en el Saprissa aprendí muchas cosas, gente humilde la verdad, no es como otros la pintan. Había un buen camerino, muy unido y entonces uno aprende más. Teniendo 15, 25 o 40 años uno aprende.

La vida es una enseñanza muy buena para cualquier persona. Le agradezco mucho a Carlos Watson, el siempre me apoyó en el Saprissa. Pero no solo ahí, si no que también en Uruguay de Coronado, porque él sabía de mi picardía y garra para llegar a Tibás», afirmó a AMPrensa.com.

Hernández fue suplente de Joseph Mora en el cuadro morado, ya que en aquel momento el hoy jugador del DC United era el dueño de la banda izquierda del Monstruo.