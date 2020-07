Redacción- El conocido actor Leonardo DiCaprio destaca en sus redes la sostenibilidad de Costa Rica.

El artista compartió en Twitter una nota de CNN, que resaltan que el país detuvo la deforestación.

«Costa Rica regeneró bosque que se pensaba perdido ¿Puede el mundo aprender de este?», dijo.

Es importante mencionar que DiCaprio es un actor, productor de cine, productor de televisión, ambientalista y guionista estadounidense.

El actor esta convencido de que el cuidado de la naturaleza es fundamental para garantizar el futuro.

El ambientalista ha financiado proyectos como la compra y construcción por 1,5 millones de dólares de un resort ecológico en el deshabitado cayo Blackadore (cerca de Belice) y ha aportado 10 millones de dólares para la protección de los océanos entre 2013 y 2014.

DiCaprio no solo dona su dinero sino que también recauda fondos para causas medioambientales.

Costa Rica regrew its lost forest. Can the world learn from it?https://t.co/qaAMkBv6k5

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 29, 2020