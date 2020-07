El gerente deportivo se refirió a las declaraciones de McDonald

Redacción- Agustín Lleida se refirió a las declaraciones brindadas por Jonathan McDonald por la forma en que se dio su salida del club erizo.

El gerente deportivo del equipo manudo, dijo estar agradecido con McDonald y los demás jugadores cesados de la institución por el desempeño que mostró mientras vistió la casaca rojinegra.

Además, aseguró que el resentimiento del futbolista nace a raíz de la situación que vive el equipo, pues el despedirse de la institución tras una mala racha de años no les permite ser recordados como ídolos.

Como fue el caso de otros futbolistas, que hasta se les hizo un partido de despedida, por lo que fue enfático que si la situación del equipo hubiera sido distinta los jugadores no hubieran salido resentidos con ellos.

«Está resentido porque la situación no es la más bonita, el haberse despedido de la institución después de varios años de una mala racha, las condiciones no son las mejores.

Entiendo que no estuvieran contentos. De Mac te puedo decir que cuando hablé con él más de 40 minutos para decirle que no continuaba, me dijo que iba a salir a la prensa.

Pero a pesar de todo, solo tengo palabras de agradecimiento por la entrega con la institución».

El gerente deportivo del club manudo, ha sido señalado por muchos aficionados del club erizo por las declaraciones brindadas a la prensa por parte de los futbolistas.

Motivo por el cual no dudó en responder a las preguntas de la prensa en relación a este tema, que ocasionó muchas dudas en el manejo que Agustín le ha dado a la institución manuda.

De esta forma, Lleida buscaba acabar con la polémica que se ha creado en torno a las palabras dichas por el jugador herediano, donde lo hacen quedar como el malo de la historia.

Sin embargo, las declaraciones crearon eco en la familia de Big Mac, quien hizo uso de las redes sociales para mostrar el descontento con el dirigente español.