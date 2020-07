Ramírez no dirige desde el Mundial de Rusia 2018

Redacción – El reconocido técnico nacional, Óscar «Machillo» Ramírez, anhela con quitar la «espinita» de dirigir un equipo internacional o una selección.

La página «Centenario de Leyendas» publicó una conversación con el timonel costarricense, que ya tiene dos años alejado de los banquillos.

Ramírez es muy respetado en Alajuelense, ya que guió a la institución a cinco títulos nacionales. Incluso, fue el último técnico en hacer campeón al León en el 2013.

El estratega poco a poco empieza a volver a la palestra pública, luego de lo sucedido con La Sele en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

«Machillo» asegura que aún tiene clavada la «espinita» salir de Costa Rica rumbo al fútbol internacional y afirma que un día de estos se la va a sacar.

«Me queda la espinita de entrenar fuera de Costa Rica a nivel internacional, lo que no pude hacer como jugador. Un día de estos me la saco. Renuncié a la de Panamá y la de Irán (Selecciones).

Tenía pendiente esta de comercio muy ligada a mi crianza y herencia familiar. Es una novedad para mí y la disfruto mucho.

Me queda pendiente la experiencia internacional, no lo puede hacer como jugador, ni como técnico, pero en este momento estoy con este proyecto. Yo casi que lo planeé para no volver«, afirmó a la página Centenario de Leyenda.

Óscar Ramírez se mantiene en su finca en Hojancha, Guanacaste, donde se dedica de lleno al cultivo de naranja y limón. En el pueblo pampero es muy querido y respetado.