Ramírez ha sido clave para los directivos rojinegros

Redacción – El reconocido técnico nacional, Óscar Ramírez, se ha convertido en el consejero de lujo de la directiva de La Liga, tras la caída en la última final nacional.

Agustín Lleída ha tenido varias conversaciones vía telefónica con el «Machillo», con el fin de pedirle consejos en la parte deportiva al timonel.

La relación entre la directiva eriza y Ramírez es muy cercana, por lo que después de la dolorosa derrota en la final ante el Monstruo, el Macho ha cumplido un papel clave.

En el seno rojinegro consideran que los consejos del entrenador que llevó a La Sele a Rusia 2018 son oportunos, tras vivir momentos complicados tras el nuevo fracaso.

Óscar Ramírez está concentrado en sus negocios y ve lejos su regreso a los banquillos, pero eso sí, siempre tiene tiempo para darle una mano a los directivos erizos.

Fernando Ocampo, presidente de La Liga, compareció ante la prensa y dio mayores detalles sobre las conversaciones de la directiva con el Macho Ramírez.

«Agustín Lleída habló con Óscar Ramírez, como ha hablado con otras personas del fútbol. Me parece que es gente cercana a la institución, que puede dar consejos oportunos en momentos complicados, me parece que uno no tiene que cerrarse.

A escuchar el consejo de una persona que tiene un gran pasado por la institución. Sé que Agustín lo ha hecho con él y con otros entrenadores. Óscar está enfocado en sus negocios, pero yo creo que hay muchas formas de colaborar en esto.

Cualquier consejo que nos pueda dar una persona como Óscar, sin duda alguna es algo que lo vamos a aprovechar y valorar mucho. Sé que le ha ido bien en sus negocios y yo le deseo muchos éxitos. Cuando Pinto estaba cerca también lo hicimos con él.

Yo creo que hay que respetar las prioridades del señor Ramírez. Eso no quita que sea un gran profesional y que de gusto hablar con él de fútbol. El profesor Ramírez siempre puede dar consejos oportunos en estos momentos», afirmó Fernando Ocampo.

Ocampo dio a conocer que en los próximos días tendrá una conversación con Ramírez, ya que en recientemente a conversado con viejos directivos de la institución.