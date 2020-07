Redacción- Un grupo de personas protestan frente a la Casa Presidencial en contra de las restricciones por la pandemia.

«¿Cuál pandemia? Hay 31 muertos en cuatro meses», dice un manifestante en la página Defendamos Costa Rica.

El hombre insiste que no es una pandemia por los pocos casos de muertos.

El manifestante le cuestionó al Ministro de Salud, Daniel Salas, que si era epidemiólogo o veterinario.

«Ayer salió una noticia que compartieron los ignorantes que lo deja pensando, será por eso que nos están tratando como animales a todos metiéndonos en las caballerizas y en la casa castigados», agregó.

El grupo protesta, pues aseguran que la pandemia es una falsedad y que el Gobierno miente al indicar que el país está en emergencia por esta causa.

«Danielito ya la gente eso no se lo traga, los números no me dan. Mi profesor de la Universidad de Finanzas decía que la matemática no miente. Aquí estamos los valientes», finalizó.