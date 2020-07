Big Mac es el fichaje bomba del Team para el certamen venidero

Redacción – El sonado fichaje del Herediano, Jonathan McDonald, señala que el Team se ha caracterizado por ganar muchos títulos en los últimos años en el fútbol tico.

McDonald se siente muy feliz por haber dejado Alajuelense y haber llegado al cuadro florense, ya que según él en la Casa de don Eladio si se siente valorado y apreciado.

El atacante estampó su firma hasta el 2022 con el cuadro rojiamarillo, donde buscará darle grandes alegrías a la afición del cuadro 28 monarca nacional.

La vuelta a Heredia es muy especial para el delantero de 32 años, ya que sus bases como profesional fueron con la institución liderada por Jafet Soto.

Big Mac conoce a la perfección a la institución, por lo que buscará ayudar al club más ganador de la década a seguir llevando trofeos a sus vitrinas.

Jonathan McDonald sacó a relucir la grandeza de la institución florense y afirma que por algo han ganado tantos títulos en los últimos años en el fútbol tico.

«Siempre he sido agradecido con Herediano. Me dio un nombre y me hizo crecer futbolísticamente, la verdad es que estoy contento de volver. De regresar aquí, con gente que conozco muy bien.

Como lo es Jafet Soto, Aquíl Alí y así que agradecido eternamente con ellos, porque a pesar de que nos hemos enfrentado, siempre han sido personas allegadas y amigos. Igual con el proyecto que trae el Herediano es lindo e interesante.

Vienen cosas grandes para el club, nuevo estadio, nuevas cosas y es un equipo se ha caracterizado por ganar muchos títulos en los últimos años, así que a eso vengo aportar mi gran de arena para alcanzar más objetivos y hacer a mucha gente feliz».

Herediano es el club más ganador de Costa Rica en los últimos 10 años, ya que han ganado siete títulos nacionales y una Liga Concacaf en el 2018.

Ese exitoso currículo ha generado que los fanáticos a la institución saquen pecho en redes sociales. Ese hecho incomoda de gran forma a los manudos y morados.