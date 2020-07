Ante contexto de pandemia

Redacción- El Ministerio de Educación Pública (MEP) pospuso el regreso a la presencialidad previsto para agosto.

La decisión se toma por la situación de emergencia provocada por el Covid-19 y el impedimento para avanzar en las fases de apertura propuestas por el Gobierno de la República.

El retorno presencial se está planteando para septiembre, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan.

Al comenzar con el regreso paulatino y controlado a los centros educativos el MEP respetará la voluntad de padres, madres, representantes y, en general, de las familias de enviar o no a clases presenciales a sus hijos e hijas.

En los casos en que la familia no autorice la asistencia a clases de la persona menor, el MEP le facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios, para que continúen vinculados al proceso y al sistema educativo.

«Mientras persista la condición sanitaria de emergencia nacional, el MEP considerará el parecer de la familia respecto de si envía o no a sus hijos e hijas a clases; y si por razones de seguridad para la salud y vida de las personas menores, deciden no enviarlos a clases, pueden optar por no hacerlo, pero siempre y cuando garanticen que facilitarán los medios para dar continuidad al seguimiento pedagógico a distancia que presta el personal docente del MEP», dijo Cruz.

La clases a distancia seguirán en pie, el MEP asegura que reforzará esta área para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios.