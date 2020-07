Redacción- Movimiento de mujeres desaprueba posible llegada de Marcel Hernández al Monstruo.

Es importante mencionar que el futbolista cubano Marcel Hernández es investigado por una denuncia de cuatro delitos de presunta violación contra una menor de edad y suena entre los nuevos fichajes del Deportivo Saprissa.

LEA TAMBIÉN: (Fotos) Alonso Solís reapareció en la casa de su esposa Debbie Soto

“Yo que soy tan aficionada soy la primera en protestar, no me volvería a poner una camisesta de Saprissa hasta que eso no se aclare, quitaría mi foto de perfil donde salgo con una mascarilla de Saprissa”, manifestó al medio de comunicación La Teja.

Se debe resaltar que la exministra de Salud tiene en su perfil una foto con una mascarilla de Saprissa. Ávila es conocida por defender los derechos de la comunidad LGTBIQ y de los indígenas.

En redes sociales gran cantidad de mujeres han manifestado que no quieren al conocido futbolista dentro del Saprissa por una denuncia de cuatro delitos de presunta violación contra una menor de edad.

El exministro de Educación, Leonardo Garnier, se unió a la viralización y dijo: «Porque SaprissA se escribe con A de apoyo a las mujeres».