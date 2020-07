Un hijo de la pareje murió en enero de 2009, con 16 años

Redacción-«Mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Enfrentó una valiente lucha con el amor y apoyo de muchos», publicó este lunes Travolta en Instagram.

La carrera de Preston incluyó papeles en Twins(«Los gemelos golpean dos veces»), From Dusk till Dawn(«Del crepúsculo hasta el amanecer» o «Abierto hasta el amanecer»), Jerry Maguire y The Cat in the Hat.

También colaboró con su marido en Battlefield Earth («Campo de batalla: la Tierra» o «Batalla final: Tierra») y Gotti.

En su publicación, Travolta agradeció a los trabajadores de salud que cuidaron a su mujer «además de a sus muchos amigos y seres queridos que estuvieron a su lado».

«Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que discúlpenme por adelantado si no saben de mí por un tiempo. Pero por favor sepan que siento su cariño para las semanas y meses que nos esperan mientras sanamos», «Con todo mi amor, JT», escribió.

Uno de los hijo del matrimonio, Jett Travolta, murió en enero de 2009, con 16 años, a causa de una convulsión durante unas vacaciones familiares en Bahamas.

La pareja tiene otros dos hijos, Ella Bleu y Benjamin.

Fuente BBC Mundo