Monge fichó recientemente con los Guerreros del Sur

Redacción – El volante de contención nacional, Nestór Monge, asegura que las críticas y burlas de los aficionados por su estilo de juego le causan risa.

Monge no le presta atención a lo que se dice de él en las redes sociales y en las calles, ya que su trabajo en el medio campo lo obliga a darlo todo en la cancha.

Muchas personas han encasillado a Néstor como un jugador con fuerza desmedida en cada jugada, por ello, en la mayoría de los partidos recibe tarjeta amarilla.

El jugador asegura que sabe perfectamente cuando lo empezaron a señalar de esa manera, que solo lo persigue en Costa Rica, debido que en México no lo vivió.

Lea también: Alajuelense anuncia el rol que cumplirá Wílmer López en la institución

En suelo azteca militó con los Potros UAEM y Cafetaleros de Chiapas en el Ascenso MX. En este último jugó siete juegos de 10 posibles y en ninguno fue amonestado.

Néstor Monge conversó con AMPrensa.com y reveló que las burlas hacia su forma de jugar le causan risa, porque sabe que carga con eso en el fútbol nacional.

«La verdad es que cada quién tiene su manera de ver el fútbol y demás, yo no me fijo en nada de eso. El que sabe del deporte y sabe el trabajo del volante de contención, es algo que acá en Costa Rica yo cargo con eso.

Con Cafetaleros de Chiapas jugué siete partidos y 10 posibles, no tenía ni una sola tarjeta amarilla, recuerdo perfectamente cuando fue que me empezaron a encasillar que tenerme en la cancha era amonestación segura.

La gente muchas veces no analiza y se deja llevar con lo que escucha. Entonces la verdad me tiene sin cuidado, yo sé lo que me toca hacer a mí. La verdad a veces todos los comentarios me causan risa. La gente es muy quisquillosa con eso.

Por ejemplo un día en una transmisión en vivo en mis redes sociales, pude ver que algunas personas decían que amarilla para Néstor por estar transmitiendo, a mí me hace gracia la verdad, cada uno ve el fútbol a su manera y no pasa nada con eso».

El futbolista de 30 años fichó recientemente con Pérez Zeledón, donde buscará recobrar su mejor nivel, tras su aventura por el fútbol de México.

Néstor vivirá su segunda etapa en el cuadro pezetero. En el fútbol tico también ha jugado con Cartaginés y Saprissa, en estos clubes también fue víctima de las burlas.