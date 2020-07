Monge espera resolver su futuro en los próximos días

Redacción – El volante de contención nacional, Néstor Monge, desmiente rumores que lo colocan como nuevo refuerzo de La Liga para el Apertura 2020.

Monge afirma que Agustín Lleída u otro directivo del León lo ha llamado para negociar un posible contrato. La única llamada que recibió fue de un allegado al club.

Varios medios de comunicación señalaron este pasado 8 de julio, que el futbolista de 30 años estaba en la carpeta del Equipo de su Gente para el torneo venidero.

Actualmente, Néstor se encuentra sin club tras su paso por el Ascenso MX con los Potros UAEM y Cafetaleros de Chiapas, en ambas escuadras gozó de regularidad.

El futbolista espera resolver muy pronto su situación contractual y para ello, se alista con diversos trabajos físicos y con balón para mantener su forma.

Néstor Monge conversó con AMPrensa.com y desmintió una posible incorporación con Liga Deportiva Alajuelense para el campeonato venidero.

«De Alajuela yo no he recibido ninguna llamada, la verdad es que varios amigos me mandaron pantallazos de una nota, corrobore con la persona que me llamó y le dije que no había puesto lo correcto porque no fue así.

Lo único fue que no hubo ninguna llamada de Agustín Lleída o de algún directivo de Alajuelense, simplemente alguien allegado para saber la parte contractual y nada más. Yo de Alajuelense no he recibido no he recibido ninguna llamada.

Es falso lo del interés que tiene La Liga por contratarme, a mí de La Liga no me llamó nadie reitero. Yo estoy a la espera de resolver mi futuro, pero no será en Alajuela».

El jugador asegura tener ofertas del fútbol mexicano. Además, se ha hablado de una incorporación a Pérez Zeledón, pero de momento no ha firmado nada con el club.