Brenes es ficha del Herediano

Redacción – El volante de contención nacional, Néstor Monge, elogia talento de Jefferson Brenes y considera que es el futuro volante de La Sele.

Monge considera que el jugador formado en Limón FC y hoy ficha del Herediano, es uno de los mejores mediocampistas del fútbol costarricense.

Aunque muchos no se les hace conocido ese nombre, Néstor asegura que le llama atención las condiciones de Brenes, que se alista para ganarse un lugar en el Team.

Jefferson ha militado en primera división con la Tromba del Caribe y Municipal Grecia. En el Clausura 2020 vio acción en 13 partidos y anotó dos goles con los de Occidente.

Ese gran desempeño le valió para volver a cuadro florense, que pidió el regreso del futbolista de 23 años originario de Siquirres, Limón.

Néstor Monge conversó con AMPrensa.com y elogió por todo lo alto a Jefferson Brenes, que anhela con ganarse un puesto con el Herediano.

«Lo vi jugar en Limón, después en Grecia y vi que estaba haciendo un muy buen torneo, no es por nada está hoy por hoy en uno de los equipos más grandes del país, Herediano. Me llama la atención y me gusta como juega, tiene personalidad.

A parte de que es un jugador que sabe tener el balón y es técnico, cuando tiene que meter, mete pata. Hay varios que me gustan, Bernald Alfaro es un muy buen jugador. También están lo de experiencia como Michael Barrantes y Randall Azofeifa.

Pero ahora como ya han estado haciendo sus primeros torneos en primera división, Jefferson es un jugador interesante y apunta para tener un gran futuro para triunfar en su carrera. Si sigue igual, puede ser el futuro de La Sele, al igual que Bernald Alfaro».

Brenes debutó en primera división en el Clausura 2018 con Limón FC. Desde ese certamen ya contabiliza 71 partidos y tres anotaciones.