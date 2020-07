Monge podría llegar al fútbol mexicano próximamente

Redacción – El volante de contención nacional, Néstor Monge, señala que varios equipos de México lo han llamado para ficharlo de cara al próximo certamen.

Monge asegura que es un jugador más maduro y con más inteligencia, tras su paso por el Ascenso MX con los Potros UAEM y Cafetaleros de Chiapas.

Su paso por la categoría de plata de México le dejó grandes enseñanzas. Monge conversó con AMPrensa.com y catalogó de muy bueno su aventura en tierras aztecas.

«En los equipos del Ascenso MX que estuve jugué torneo de copa y me tocó enfrentar clubes de primera división como Morelia, San Luis y Pumas, una lástimas porque el fútbol de ascenso en México es muy bueno, creo que lo aproveché bastante».

Ese gran nivel mostrado con sus antiguos conjuntos, el costarricense despertó el interés de otras instituciones deportivas del fútbol mexicano.

El futbolista de 30 años destaca que recientemente ha recibido varias llamadas de clubes de primera y segunda división de México, que están interesado en fichar al tico.

«Ya me han llamado varios equipos para volver y eso me confirma que las cosas las hice muy bien, porque ya alrededor de tres o cuatro equipos se han comunicado conmigo y mi agente, entonces eso me deja tranquilo, porque hice las cosas bien.

La liga balompié es un liga nueva que se está haciendo, que hasta el momento no está avalada por FIFA y la verdad no es lo que busco. Hay otros equipos que se comunicaron conmigo de segunda división.

Ya no será Ascenso MX y ahora será liga de desarrollo. Mi agente me dijo antes de que pasara todo lo de la pandemia, un club de primera división estaba interesado. Según lo que mi agente me dice, el presidente renunció y demás, al final no se ha llegado a nada.

Contento porque hice las cosas muy bien, ya que recibo llamadas de entrenadores y asistentes de algunos equipos que quieren contar conmigo. En la liga de desarrollo son tres extranjeros, antes eran nueve, eso habla bien de mi capacidad», afirmó a AMPrensa.com.

De momento, el jugador no ha firmado nada con ningún club y continúa siendo un jugador libre. Aunque eso sí, pronto estaría definiendo su futuro.

Néstor desmintió los rumores que lo colocaban en Alajuelense, ya que hasta la fecha ningún directivo del León se ha comunicado con él ni mucho menos.